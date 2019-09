Zvěrstva Boko Haram. V Nigérii se pohřešuje 22 tisíc lidí, přes polovinu tvoří děti

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Za deset let, co severovýchod Nigérie ohrožuje teroristická organizace Boko Haram, se pohřešuje 22.000 lidí. Více než polovina z nich jsou děti, informoval dnes Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK). Z Nigérie to činí zemi s nejvyšším počtem nezvěstných, kteří jsou nahlášeni u MVČK.