Americké ambasády v ohrožení? Výstraha byla zvýšena

Americká armáda při nočním raketovém útoku v Bagdádu zlikvidovala velitele íránských elitních jednotek Kuds Kásema Solejmáního a několik dalších osob včetně člena vedení iráckých milicí Abú Mahdího Muhandise. Útok vyvolal rozhořčenou reakci a hrozby ze strany Íránu a jeho spojenců. Ambasáda Spojených států v Iráku už vyzvala americké občany, aby zemi neprodleně opustili.

Americká ambasáda v Pákistánu oznámila, že "vzhledem k reakcím na nedávné události v Iráku" omezila cesty zaměstnanců vlády USA. Pracovníci úřadu podle ambasády dostali pokyn omezit veškeré cesty, a to i osobní, které nejsou naprosto nezbytné. Američtí občané v Pákistánu by podle ambasády na sebe neměli poutat pozornost a měli by se vyhýbat davům.

Bezpečnostní situaci vyhodnotila jako napjatější také americká ambasáda v Kuvajtu a vyzvala proto své občany ke zvýšené opatrnosti. Úřad ale zároveň uvedl, že nemá informace o hrozícím útoku. Podobně se vyjádřila také ambasáda v Bahrajnu, podle níž v nadcházejících dnech hrozí vzhledem k současnému vývoji demonstrace a nelze vyloučit násilné střety.

Jordánské aerolinie Royal Jordanian Airlines v důsledku nynější situace do odvolání přerušily lety na bagdádské mezinárodní letiště.

Tělo Solejmáního by podle íránských státních médií mělo dorazit do Íránu v sobotu. Íránská státní agentura IRNA uvedla, že se nejprve uskuteční smuteční průvod v šíitských posvátných městech Karbalá a Nadžaf v Iráku a teprve potom zamíří pozůstatky do Teheránu. V zemi byly vyhlášeny tři dny státního smutku.