100 tisíc migrantů se vrátilo z Kolumbie do Venezuely, dopadla na ně koronakrize

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Přes 95.000 Venezuelanů, z nichž většina pravděpodobně odešla do Kolumbie v důsledku hluboké ekonomické krizi ve své zemi, se kvůli tíživé situaci v souvislosti s pandemií covidu-19 vrátilo do vlasti. Dalších 42.000 návrat do Venezuely plánuje, uvedl podle agentury DPA ve čtvrtek kolumbijský úřad pro migraci.