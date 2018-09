Stop migraci? Trumpova metoda slona v porcelánu nezabere, zní z Washingtonu

Jako slon v porcelánu

"To ovšem nejde, protože Spojené státy jsou postaveny lépe," deklaruje renomovaný server. Tvrdí, že slona v porcelánu připomínající taktika Trumpovy administrativy, která má odradit nelegální migranty od přechodu amerických hranic, nefunguje.

Důvod spočívá podle washingtonského deníku ve skutečnosti, že Hondurasané, Salvadorci a další lidé směřující na sever amerického kontinentu prchají před násilím a tíživou ekonomickou situací, jejichž závažnost a nebezpečí převyšuje útrapy i těch nejděsivějších byrokratických procedur, které dokáže Trump se svými spojenci vymyslet, a je na stejné úrovni jako vyhlídky na oddělení dětí od rodičů.

Správnou odpovědí na příliv migrantů by měl být předně zákon požadující propuštění příchozích rodin a jejich sledování kurátory, případně - pokud není zbytí - jejich společné zadržení na co nejkratší dobu, píše Washington Post. Za druhý krok označuje pomoc mírnit bídu střední Ameriky přímo na místě, skrze ekonomickou a bezpečnostní pomoc, přičemž v rámci třetího kroku by Spojené státy měly posílit svůj soudní systém, aby se s aktuálním problémem dokázal vypořádat.

"Trump zatím nepřikládal váhu ničemu uvedenému," kritizuje editorial. Připomíná, že naopak tlačí na omezení zahraniční pomoci, která nyní proudí do těch zemí střední Ameriky, odkud přichází nejvíce migrantů, a to v řádech desítek milionů dolarů, ačkoliv takové opatření by pouze zhoršilo podmínky již tak chudých a ohrožených lidí.

Americký prezident minulý týden prohlásil, že ostatní země Spojené státy zneužívají, když na americké hranice posílají své, "zdaleka ne nejlepší" obyvatele, a proto jim nelze poskytovat žádnou další pomoc, poukazuje vlivný deník. "Proč bychom k čertu měli?" cituje Trumpa a kvituje, že Kongres zatím takové výzvy moudře ignoruje.

Racionální odpověď

Trumpova administrativa ovšem může vyrušit přínos probíhající pomoci svým bezohledným rozhodnutím ukončit dočasný ochranný statut pro Salvadorce a Hondurasany žijící ve Spojených státech, varuje prestižní server. Dodává, že v důsledku toho by se desítky tisíc Středoameričanů, z nichž většina dodržuje zákony a roky žije v USA produktivní životy, musely vrátit do svých zemí, kde jsou výhledy pochmurné a navíc by příslušné státy přišly o miliony dolarů, které tito lidé posílají desetiletí domů svým příbuzným.

Od Trumpa by bylo naopak moudré podpořit finanční i personální posílení imigračních soudů, které se zabývají případy nelegálních migrantů, doporučuje Washington Post. Podotýká, že v těchto soudech působí pouze zhruba 350 soudců, jsou zaplavené a počet čekajících kauz se v roce 2018 zečtyřnásobil na více 70 tisíc.

Republikánský senátor Ted Cruz navrhl zákon, který by poskytl finance na zhruba zdvojnásobení počtu imigračních soudců, což by podle vlivného deníku představovalo racionální odpověď na rostoucí počet případů a rovněž pomohlo Trumpovi dosáhnout jeho cíle, tedy urychlení deportací. "Trump přesto myšlenkou pohrdá, bez špetky důkazů deklaruje, že nově angažovaní soudci by byli náchylní k úplatkům," konstatuje editorial.

Pokud někdo vstoupí nelegálně na území USA, má být podle Trumpa okamžitě, bez soudu, poslán tam, odkud přichází, vysvětluje vlivný server. Zdůrazňuje, že takový přístup ovšem nemůže fungovat v pluralitní demokracii, kde jedinci disponují právy, včetně práva na posouzení žádosti o azyl a projednání svého případu před imigračním soudem.