Americké technologie zcela změní naše životy? Analytik mluví o dominanci USA

Čas k reformám

Nejde jen o duo Apple/Microsoft či dvojici Facebook/Google, která dominuje sociálním sítím, ani společnosti Amazon, Airbnb nebo Uber, které mění - podle některých útočí na - staromódní systém maloobchodu, ubytování a taxislužeb, poukazuje analytik. Důležitý je podle něj způsob, jakým se Netflix stal největším generátorem internetového obsahu na světě a Tesla zaujala vůdčí roli v opouštění motorů s vnitřním spalováním.

Objeví se další odvětví, kde nastane čas k reformám, například zdravotnictví, vzdělání či právní služby, očekává McRae s tím, že narušení dosavadních modelů přijde zřejmě opět z USA. Za velkou otázku visící ve vzduchu považuje to, zda je tento humbuk přehnaný.

"Během první poloviny letošního roku byla celková cena amerických akcií víceméně stabilní," podotýká odborník. Připomíná, že akcie hi-tech společností ale neustále rostly, tudíž se investoři obecně domnívají, že boom amerických technologií má stále prostor k rozmachu.

McRae se ptá, zda tomu tak skutečně je. Za nejvíce fascinující případ považuje Teslu, pozoruhodnou firmu Elona Muska, která nedávno dosáhla svého cíle a vyrobila 5 tisíc kusů Modelu 3 týdně, přičemž poslední automobil sjel z výrobní linky již v neděli ráno, čehož bylo dosaženo přeměnou parkoviště ve výrobnu skrze jeho překrytí velkým stanem.

"Nejsem si jistý, že pokud bych si chtěl koupit Model 3, tak bych chtěl ten, který byl vyroben ve stanu, s ohledem na otázku kontroly kvality, která nevyhnutelně nastává, když se spustí nová výrobní linka, ale mnoho zákazníků čekalo dlouho, tudíž je takový tlak pochopitelný," pokračuje analytik. Zdůrazňuje, že navzdory všemu jde o mimořádný úspěch, který produkce většího počtu vozů v zásadě dosáhl válečnou improvizací.

Zavedení výrobci automobilů typu Ford či General Motors dokážou vyrobit 5 tisíc vozů za pár hodin, připouští expert. Přesto míní, že Tesla narušuje a zásadně mění celé odvětví a v nadcházejícím desetiletí bude zřejmě většina aut prodaných ve vyspělém světě poháněna čistě elektricky, a to díky iniciativnosti a tahu jediné osoby, protože vyrobit elektrické auto není až tak obtížné - ve skutečnosti je to lehčí než výroba vozu s benzínovým motorem.

Přijde velké přehodnocování

McRae se zamýšlí nad tím, zda vůdčí role Tesly může přetrvat. Sám si to nemyslí, tržní hodnotu společnosti - 54 miliard dolarů - považuje za příliš vysokou, jelikož hodnota General Motors se pohybuje okolo 55 miliard dolarů a Fordu okolo 43 miliard dolarů. Ostatně i Jaguar, což je malý, nikoliv velký výrobce aut, již přišel s čistě elektrickým vozem a další budou následovat, soudí odborník.

"Nyní vztáhněme tuto argumentaci na další narušitele. Je postavení Uberu principiální výzvou pro staromódní taxíky a taxislužby?" pokračuje analytik. Nemyslí si to, protože již existují zdatní konkurenti jako Lyft a okopírované modely v Číně. To samé platí o Airbnb, jelikož není obtížné vstoupit na trh s ubytování, který se bude nevyhnutelně fragmentovat, deklaruje McRae. Zmiňuje též Amazon, k němuž by mnoho zákazníků uvítalo srovnatelnou alternativu, protože i přes pozoruhodné služby není snadné tuto společnost milovat, a měl by tak existovat prostor nejméně pro půltuctu globálních zásilkových společností, nikoliv pro jednoho dominantního hráče.

Pokud je tato argumentace správná a nastane fragmentace toho, co se momentálně jeví téměř jako monopol, pak dojde k propadu ceny akcií těchto společností, předvídá analytik. Připomíná, jaké kotrmelce zažívají gigantické korporace, třeba General Electric, což je učebnicový americký příklad dříve "velkého psa", který nyní vypadá jako "pocuchaný kříženec", nebo Marks & Spencer, kdysi dominantní prodejce ve Velké Británii, který nyní zápolí s dechem.

Hi-tech Amerika změnila svět a bude nadále měnit způsob, jakým si organizujeme každodenní život, předvídá odborník. Domnívá se, že v nadcházejících letech se objeví noví narušitelé trhu, a přestože nyní nelze určit, co budou zač, nastane velké přehodnocení toho, jak se na taková narušení díváme, jak z finančního, tak společenského hlediska. "Toto přehodnocování sotva začalo," uzavírá McRae.