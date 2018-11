Přichází "apokalyptická" hrozba? Zaznělo vážné varování

Politické cíle a technologická změna

Jde o logický výsledek pozoruhodného rozhodnutí amerického ministerstva zahraničí, které se podvolilo požadavkům mladého libertariána Codyho Wilsona domnívajícího se, že každý na světě by měl mít právo vyrábět a používat zbraně bez dozoru úřadů, deklaruje The Guardian. Poukazuje, že podobně jako mnoho libertariánů i Wilson věří, že k prosazení své politické vize může využít technologických změn.

V tomto případě jde o technologii 3D tisku, která umožňuje z plastu vymodelovat téměř vše za pomoci relativně levného a rozšířeného přístroje řízeného počítačem, vysvětluje prestižní server. Poukazuje, že Wilsonova organizace prodává 3D tiskárny a poskytuje potřebný software a instrukce k výrobě střelných zbraní.

Až do letošního června se americké ministerstvo zahraničí pokoušelo šíření Wilsonova softwaru zastavit s odkazem na porušení zákona o vývozu zbraní, připomíná britský deník. Dodává, že tomu tak bylo od roku 2013, kdy Wilson umístil na internet první manuál pro výrobu zbraně, kterou neodhalí detektory kovu a která je bez výrobního čísla, tudíž neevidovatelná úřady.

Manuál zmizel týden poté, co americké ministerstvo zahraničí podniklo první kroky, zdůrazňuje editorial. Dodává, že nyní, kdy ministerstvo ustoupilo, zůstává jedinou právní překážkou pro Wilsona žaloba osmi amerických států, na jejíž základě v úterý soudce vydal předběžné opatření zakazující zveřejnění manuálu.

"Svým způsobem je tento případ jen oťukáváním. Software je již dostupný každému s přístupem k vyhledávači a je tomu tak 4 roky," pokračuje respektovaný server. Podotýká, že zatím bylo staženo jen pár tisíc kopií, zřejmě proto, že tyto zbraně - nepochybně smrtící, a to i pro jejich uživatele - nemohou nikoho zabít bez munice, jejíž prodej je v rozvinutém světě přísně kontrolován.

Wilson tvrdí, že na jeho software se vztahuje dodatek americké ústavy chránící svobodu projevu, konstatuje The Guardian. Připomíná, že podobný spor v roce 1990 vyhrál Phil Zimmermann, autor šifrovacího programu PGP, který se americká vláda snažila zakázat, jelikož byl zneužitelný teroristy, ačkoliv sám Zimmermann paradoxně nyní šíření softwaru pro tisk zbraní odmítá.

Mnohem širší problém

"Mezi těmito dvěma případy je možná i další paralela: Ačkoliv šifrování je nyní základem bezpečného prodeje na internetu a stejně tak většiny moderní ekonomiky, Zimmermannova realizace je tak notoricky obtížná, že si nikdy nezískala popularitu mimo úzký kruh kryptografických podivínů," píše prestižní deník. Dodává, že šifrování se nestalo oblíbeným, dokud se na trhu masivně nerozšířilo v neviditelné formě, například skrze aplikace typu WhatsApp.

Není vyloučené, že Wilsonův vynález potká stejný osud, ale pak se objeví někdo, kdo přijde se snadnou cestou, která domácí výrobu zbraní a munice zpřístupní každému, naznačuje renomovaný server. Připomíná, že v zemi, kde je každoročně střelnou zbraní zavražděno 10 tisíc lidí, je už nyní snadné získat smrtící zbraň, i když se americké úřady bojí neevidovatelnosti vytištěných kusů.

Problém je podle britského deníku mnohem širší: 3D tisk nabízí skvělé příležitosti, nejen pro špatné, ale dobré záměry - je již využíván v chirurgii, konstrukcích a výrobě levných protéz pro děti, přičemž v budoucnu, jak experti doufají, bude moci tisknout lidskou kůži a orgány a umožní nahrazovat zlámané kosti jejich přesnými kopiemi.

"Tudíž by tato technologie neměla být potlačována, i kdyby to bylo možné, což není," zdůrazňuje The Guardian. Konstatuje, že ji je tedy nutné kontrolovat, jako další věci, přičemž striktní aplikace argumentu, že počítačový kód je třeba chránit prvním dodatkem americké ústavy, by znemožnila jekoukoliv regulaci internetu.

Wilsonovy zbraně jsou v důsledku tak nebezpečné z nikoliv důvodu, že občas samovolně vystřelí, ale protože jsou z plastu, tvrdí respektovaný server. Dodává, že právě libertariánská představa o individuálních právech nadřazených jakékoliv vládní kontrole činí z amerických střelných zbraní takovou hrozbu. "Pravá svoboda se neodvíjí od možnosti zabíjet spoluobčany," uzavírá editorial.