Zaslouží si nelegální migranti šanci? Zazněl jasný názor

Conte, stojící vedle Trumpa ve východním pokoji Bílého domu, pěl na amerického prezidenta ódy za jeho "jasně vyjadřované postoje a stanoviska", přičemž nabídl, že bude Trumpovým "předním mluvčím" v Evropě, připomíná renomovaný server. Dodává, že Trump byl podobně rozvášněný a Contemu gratuloval k jeho "ohromnému vítězství v Itálii" a hledal paralely mezi vzestupem italského premiéra a sebou samým.

"Oba máme kořeny mimo politiku - věřili byste tomu?" cituje editorial Trumpova slova. Poukazuje ale na skutečnost, že profesor práva Conte volby nikdy nevyhrál a premiérem se stal jen kvůli tomu, že po březnových volbách utvořil vzájemně výhodnou vládní koalici se dvěma stranami vymezujícími se proti establishmentu.

Ponecháme-li stranou tato nepříjemná fakta, námluvy mezi Trumpem a novou italskou vládou značí podle newyorského deníku další krok v posilování pouta mezi pravicově populistickými vládami v Evropě a v USA, jejichž hlavním tématem je démonizace migrantů následovaná obdivem k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, averzí k EU a nechutí k politické elitě.

Pro Trumpa je Conteho nástup k moci dalším důkazem dopadů přílivu nelegálních migrantů, deklaruje New York Times. Poukazuje, že podle amerického prezidenta jsou USA i Itálie kvůli nelegální migraci pod enormním tlakem. "(Italský) premiér, upřímně, je zde dnes s námi kvůli nelegální migraci. Itálie je z ní unavená," cituje editorial šéfa Bílého domu.

Problém je třeba řešit

Itálie má pochopitelně mnohem hmatatelnější problém než USA, protože je jednou z prvních destinací pro migranty z Afriky a Blízkého východu, kteří se pokoušejí dostat do Evropy nebezpečnou cestou přes Středozemní moře, přiznává renomovaný deník. Připomíná, že v posledních čtyřech letech se do Itálie dle odhadů dostalo okolo 600 tisíc migrantů, což je velká výzva, s ohledem na neschopnost EU přijít s ucelenou společnou politikou vůči migraci.

Pokud by existoval podobný "enormní tlak" ve Spojených státech, byl by především důsledkem Trumpovy neustálé demagogie v dané otázce a jeho posedlosti výstavbou zdi na americké hranici s Mexikem, deklaruje prestižní server. Uvádí, že právě na tiskové konferenci po setkání s Contem šéf Bílého domu oznámil svou připravenost převést státní správu do nouzového režimu, pokud na stavbu zdi nedostane peníze.

Ačkoliv jde o nesouvisející problémy, Trumpovo přijetí Conteho posílilo pozice pravicových zastánců tvrdého přístupu k migraci, xenofobní italské Ligy severu, menšího, ale mnohem více asertivního vládního koaličního partnera politicky amorfního Hnutí pěti hvězd, upozorňuje americký deník. Vysvětluje, že Matteo Salvini, lídr Ligy severu, který je zároveň ministrem vnitra, zahájil své působení v úřadu odmítnutím lodě s 630 uprchlíky a přiměl ji změnit kurz do Španělska, což posílilo národovecké směřování dalších populistických vlád a stran.

"Nekontrolovaná nelegální migrace je závažný problém," připouští New York Times. Zdůrazňuje však, že řešením musí být ucelená, humánní a kolektivní politika, kdy si Evropa rozdělí břemeno, které migranti představují, a lidem utíkajícím před nepřijatelnými podmínkami poskytne spravedlivou šanci nalézt bezpečné útočiště. Hlásání nenávisti a represivní opatření nejsou řešením, zdůrazňuje závěrem vlivný americký deník.