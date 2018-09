Pokus o znásilnění před 36 lety? Konfrontace Fordové a Kavanaugha bude ve čtvrtek

Šéf právního výboru Chuck Grassley dal minulý týden Fordové do soboty čas, aby se rozhodla, zda chce před výborem hovořit. Již dříve svědectví přislíbila, později si ale prostřednictvím svých právních zástupců začala klást podmínky. Komplikované jednání dosud neskončilo, nicméně podle AP advokáti Fordové oznámili, že je připravena ve čtvrtek ve stanovenou dobu do Senátu přijít. Jednání má být veřejné.

Vyjednávání o dalších náležitostech slyšení podle právníků na dohodnutém termínu nic nezmění. Už dřív účast na schůzi právního výboru slíbil Kavanaugh, který obvinění ze sexuálního útoku odmítá a zastání našel i u Trumpa. Několik republikánů o kauze hovoří jako o pokusu demokratů zpomalit, případně zcela zastavit proces jmenování Kavanaugha.

Fordová podle AP stáhla svůj původní požadavek, aby byl vyslechnut Kavanaughův školní kamarád Mark Judge, který byl údajně pokusu o znásilnění před 36 lety přítomen. Judge sám tvrdí, že si nic z té doby nepamatuje. Jasno zatím není o tom, kdo bude Fordové otázky klást. Vzhledem k citlivosti tématu by to podle senátorů měla být žena, která ovšem mezi 11 členy právního výboru není. Hledá se proto údajně nezaujatá advokátka, které by se této role zhostila.

Senátoři už dřív Fordové slíbili, že nebude při slyšení nucena sdílet s Kavanaughem jednu místnost. Zda tento slib stále platí, není jasné. Žádost, aby mohla promluvit až po Kavanaughovi, ale přijata nebyla, a Fordová by měla mluvit jako první.

Právní výbor by měl po slyšení zaujmout stanovisko ke Kavanaughově jmenování do nejvyššího amerického justičního sboru, kam ho navrhl prezident Trump. Doporučujícím stanoviskem výboru se ale senátní plénum, které o jmenování rozhoduje, není povinno řídit.