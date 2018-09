Kavanaugh čelí dalšímu obvinění, prý se obnažoval. Levicové spiknutí, běsní Bílý dům

Aktualizováno 24.9.2018, 15:51 — Autor: ČTK

New York - Kandidáta amerického prezidenta Donalda Trumpa na soudce Nejvyššího soudu USA Bretta Kavanaugha obvinila z nevhodného chování už druhá žena. Zprávu přinesl v neděli magazín The New Yorker jen několik hodin poté, co právní výbor Senátu USA na čtvrtek stanovil termín slyšení, na němž promluví Christine Blaseyová Fordová. Ta Kavanaugha obvinila, že ji napadl ještě jako středoškolák. Bílý dům dál pevně stojí za Kavanaughem a zorganizuje na jeho podporu "agresivní obranu".