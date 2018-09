Nelson Mandela by oslavil 100 let: Zástupci OSN uctili jeho památku, chystají se další akce

— Autor: ČTK

New York - Zástupci OSN dnes v New Yorku uctili památku zesnulého jihoafrického prezidenta Nelsona Mandely, který by letos oslavil 100. narozeniny. Mandela byl podle OSN inspirací pro světové společenství a ztělesňoval jeho nejzásadnější hodnoty - mír, odpuštění, soucit a lidskou důstojnost. Při odhalení Mandelovy sochy v sídle světové organizace to prohlásil generální tajemník OSN António Guterres.