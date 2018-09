Další otřes v USA: Mluví se o rezignaci náměstka ministra spravedlnosti Rosensteina

Do Česka se tlačí uprchlíci bez rodičů, přišly desítky žádostí

Trump k Rosensteinovi pouze řekl, že s ním dnes hovořil a že s ním ve čtvrtek bude jednat znovu, až se vrátí do Washingtonu z New Yorku, kde je na zasedání Valného shromáždění OSN. "Sejdeme se v Bílém domě a zjistíme, co se děje," řekl prezident novinářům. "Chceme transparentnost, chceme otevřenost," dodal s tím, že se na schůzku těší.

O spekulacích k Rosensteinově rezignaci se odmítla vyjádřit i mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová.

Zpravodajský web Axios dnes přinesl nejprve informaci, že Rosenstein, který si chtěl údajně tajně nahrát Trumpovy výroky v Bílém domě, aby dokázal chaos panující v jeho okolí, ze své funkce odstoupil. Odstoupit se prý rozhodl dříve, než bude prezidentem Trumpem vyhozen. Televize NBC News i list Wall Street Journal nicméně následně uvedly, že tomu tak není a Rosenstein zatím svou rezignaci nepodal. Podobnou zprávu přinesla i agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj blízký celé záležitosti. Rosenstein měl prý na dnešek již předem domluvenou schůzku v Bílém domě a stále zůstává ve své funkci.

Rosenstein je garantem vyšetřování údajného ruského vlivu na americké prezidentské volby v roce 2016, které vede bývalý šéf kriminální ústředny FBI Robert Mueller. Prezident, který se snaží vyšetřování zastavit, několikrát Rosensteina ostře kritizoval, žádné kroky k jeho odvolání z funkce ale dosud nepodnikl.

Obavy z případného Rosensteinova odvolání již vyjádřil bývalý náměstek FBI Andrew McCabe. Jak uvedl, zprávy o rezignaci ho "hluboce znepokojily". Náměstkův odchod by podle McCabea ohrozil federální vyšetřování ruského vměšování do voleb.

Spekulace, že má Trump má v plánu Rosensteina zprostit funkce se objevila poté, co list New York Times minulý týden s odvoláním na svědectví pracovníků ministerstva spravedlnosti a FBI napsal, že si Rosenstein chtěl loni tajně nahrát Trumpovy výroky v Bílém domě, aby dokázal chaos panující v prezidentově okolí. Rosenstein zprávu newyorského deníku popřel.

The New York Times uvedl, že Rosenstein přišel s návrhem nahrávky loni na jaře, kdy se Bílý dům zmítal v problémech po propuštění bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho. Tehdy se objevovaly zprávy, že prezident v Bílém domě rozhlašuje v přítomnosti Rusů utajované informace získané od Izraele a že Comeyho vyzval, aby mu projevil loajalitu a vyšetřování ruské stopy ukončil.

Rosenstein byl tehdy ve funkci jen pár týdnů a nabyl dojmu, že jeho jméno Trump v konfliktu s Comeym zneužívá. Navrhl pořídit tajný záznam prezidentova chování a chtěl, aby se členové vlády přičinili o uplatnění 25. dodatku americké ústavy. Stojí v něm, že prezidentského úřadu se ujme viceprezident, pokud se exekutiva shodne, že je prezident neschopen vykonávat povinnosti spojené s úřadem. Žádný Rosensteinův návrh tehdy realizován nebyl, poznamenal deník.