Naděje pro ochrnuté? Díky implantátu a terapii mohou opět stát a chodit, experti jsou nadšeni

— Autor: ČTK

Washington - Tři osoby ochrnuté od pasu dolů mohou díky elektrickému stimulátoru implantovanému do těla po měsících intenzivní rehabilitace opět samostatně stát a ujít několik kroků. Takovéto výsledky dnes v časopisech Nature Medicine a New England Journal of Medicine prezentovaly dva nezávisle působící týmy amerických vědců. Přelomové studie podle autorů ukazují, že opětovné nabytí kontroly nad končetinami není nemožné.