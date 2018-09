Obvinění z chlípného chování? Bílý dům prý chystá tuhou obranu Kavanaugha

— Autor: ČTK

New York - Bílý dům dál pevně stojí za svým kandidátem na soudce Nejvyššího soudu USA Brettem Kavanaughem a zorganizuje na jeho podporu "agresivní obranu". Americkým novinářům to dnes řekl nejmenovaný vládní zdroj. Podporu hlavy státu prý soudce neztratil ani navzdory novému obvinění Kavanaugha z chlípného chování na opileckém kolejním mejdanu ve školním roce 1982/83, kdy mu bylo necelých osmnáct let.