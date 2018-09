Rozruch v sídle OSN. Novozélandská premiérka přivezla tříměsíční dceru

Minimální mzda by se příští rok měla opět zvýšit. Strany se dohodly na kompromisu

Osmatřicetiletá Ardernová, která se do úřadu premiérky vrátila v srpnu šest týdnů po porodu, vzala dceru Neve Te Aroha na cestu do New Yorku zejména proto, aby ji mohla pravidelně kojit. Odložila ji pouze ve chvíli, kdy zamířila k řečnickému pultu ke svému vůbec prvnímu vystoupení v OSN, v němž hovořila o odkazu Nelsona Mandely.

zdroj: YouTube

O dítě se během řeči staral premiérčin partner Clarke Gayford, který ji na šestidenní cestě doprovází. Novozélandská lídryně média ujistila, že jeho cestovní výdaje jdou z rodinných, nikoli ze státních peněz.

Novozélandská "první dcera" prý většinou pobývá na Novém Zélandu a s matkou cestuje pouze v nutných případech, neboť je to kvůli kojení velmi praktické, dodala Ardernová, která se v červnu stala jednou z prvních političek, jež porodila v premiérské funkci.