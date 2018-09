Svět se smál Trumpovi. Čím pobavil OSN?

Do Česka se tlačí uprchlíci bez rodičů, přišly desítky žádostí

Americký prezident má v oblibě naprosté přehánění, pokud vypráví o údajných úspěších své administrativy. „Za méně než dva roky moji administrativa dosáhla více než jakákoliv administrativa v dějinách naší země," pochválil se Trump. Odpovědí mu však byl smích. Trumpa to poněkud zarazilo. „Neočekával jsem tuto reakci, ale je to v pořádku," řekl s úsměvem, zatímco shromáždění diplomaté propukli v hurónský smích.

Trump snažil později snažil zachránit si prestiž tím, že se tvářil jako kdyby šlo o plánovanou humornou vsuvku. „ Bylo skvělé, bylo to zamyšleno pro pobavení,“ řekl na novinářský dotaz, co si myslí o reakci posluchačů na jeho slova. Stanice CNN však poukazuje na to, že Trump podobná bombastická prohlášení vyslovil už v minulosti a vždy se při nich tvářil naprosto vážně.

Nebyl to jediný moment, kdy Trump vyvolal na tvářích účastníků Valného shromáždění OSN úsměvy. Kamery zachytily německé diplomaty, jak se usmívají nad Trumpovými poznámkami, že Německo bude zcela závislé na ruském plynu, pokud neodvolá plánovou výstavbu podmořského plynovodu Nord Stream 2, který má převést zemský plyn z Ruska přímo do Německa.

Noviny The Sunday Times poukazují na to, že smích nebývá často přítomen na obvykle velmi seriózním Valném shromáždění OSN. Naposledy výrazně pobavil jeho účastníky zimbabwský diktátor Robert Mugabe, když ve svém projevu proti podpoře práv homosexuálů křičel „Nejsme gayové“. Narážel tak na svoji dlouhodobě raženou tezi, že homosexualita je neafrická.

Trump dále zkritizoval Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC), že „oškubává“ zbytek světa. Vyzval jí, aby přestala zvyšovat ceny ropy. Podle mnoha analytiků by však zrovna Trump by si měl zamést před vlastním prahem, protože k zvyšování cen ropy dochází v důsledku jeho politiky, kdy vypověděl jadernou dohodu s Íránem a zavedl opětovně ekonomické sankce vůči této zemi. Írán patří mezi přední producenty a vývozce ropy a ztráta jeho postavení na globálních ropném trhu v důsledku ekonomických sankcí se světu nepodařilo zcela dorovnat a proto dochází zvyšování cen ropy, upozorňují ekonomičtí analytici.

Írán byl hlavním předmětem Trumpova hněvu. Obvinil jej z rozsévání „chaosu, smrti a destrukce” a vyzval ostatní země, aby Američanům pomohly Írán ekonomicky izolovat. USA podle Trumpa plánují další ekonomické sankce. Íránský prezident Hasan Ruhání, jenž na půdě OSN hovořil pár hodin po Trumpovi, označil americké sankce proti Íránu za „nezákonné a jednostranné“.

Ještě před uspořádáním shromáždění americká velvyslankyně při OSN Nikky Haleyová a ministr zahraničí Mike Pompeo hovořili o možnosti setkání íránského prezidenta Hasana Ruháního s Trumpem, Írán to však vyloučil, stejně tak Trump. „Navzdory žádostem nemám v plánu sejít se s íránským prezidentem Hasanem Rúháním. Možná někdy v budoucnu. Jsem si jist, že je to naprosto milý člověk!" napsal Trump.

Trump se též zmínil o severokorejském vůdci Kim Čong-unovi. Poděkoval mu za odvahu a vstřícnost, s jakou přistupuje k jednáním kolem severokorejského jaderného a raketového programu. Dodal však, že ekonomické sankce proti KLDR zůstanou v platnosti. Jedná se o velký posun v rétorice v porovnání s předchozími Trumpovými slovy na adresu severokorejského vůdce na Valném shromáždění OSN. Trump se o Kimovi vyjadřoval jako o „Rakeťákovi na sebevražedné misi“ a vyhrožoval zničením „zvráceného“ severokorejského režimu.