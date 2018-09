Maduro v izolaci? Trump se s ním nesejde. Americké země žádají, aby ho vyšetřoval soud v Haagu

"Chci, aby Venezuela byla v pořádku, aby tam lidé byli v bezpečí. O Venezuelu se postaráme," prohlásil dnes americký prezident a nevyloučil schůzku s Madurem. "Je-li tady a chce-li se setkat... neměl jsem to v úmyslu, ale když to lidem pomůže, jsem tady od toho," konstatoval Trump. Následně však Bílý dům oznámil, že žádné setkání se neplánuje.

Maduro se v New Yorku účastní Valného shromáždění OSN, ve všeobecné rozpravě promluví dnes (po půlnoci SELČ). V úterý venezuelský prezident označil Spojené státy za "zbabělce" poté, co USA zavedly nové sankce vůči několika představitelům venezuelského režimu, včetně Madurovy manželky.

Bílý dům za poslední dva roky zavedl vůči Madurovu autoritářskému režimu řadu sankcí kvůli tvrdým zásahům vůči opozici, rozšířené korupci, obchodování s drogami, porušování lidských práv a hospodářské politice, která venezuelskou ekonomiku přivedla ke kolapsu. Naposledy v úterý Spojené státy uvalily nové finanční sankce na Madurovu manželku Cilii Floresovou, na viceprezidentku, ministra obrany a ministra informací.

Podle serveru BBC Mundo ale takové sankce, které USA i některé evropské země zavádějí vůči jednotlivým představitelům venezuelského režimu už přes tři roky, nemají zatím valný účinek. Loni v létě zavedly USA hospodářské sankce vůči venezuelské vládě, aby jí ztížily získávání financí na amerických trzích prostřednictvím prodeje státních dluhopisů. Zatím ale dál dovážejí z Venezuely ropu, Venezuela je třetím největším dovozcem ropy do USA. Podle deníku Financial Times by právě ropné embargo mohlo Madurovu vládu "sestřelit", podle analytiků by ale také zvýšilo ceny ropy na amerických trzích.

V úterním vystoupení ve všeobecné rozpravě Valného shromáždění OSN americký prezident vyjádřil politování nad "lidskou tragédií" ve Venezuele. Připomněl, že více než dva miliony lidí ze země v posledních letech uprchly kvůli nedostatku základních potravin i léků. "Není to tak dlouho, co byla Venezuela jednou z nejbohatších zemí světa," řekl Trump o Venezuele, která má největší prokázané zásoby ropy na světě.

Trump v úterý v New Yorku prohlásil, že Madura by mohla svrhnout venezuelská armáda. Na setkání s kolumbijským prezidentem Ivánem Duquem řekl, že "venezuelský režim by mohla snadno svrhnout armáda, pokud by se to rozhodla udělat". Tento výrok amerického prezidenta dnes odsoudilo v prohlášení venezuelské ministerstvo zahraničí, podle něhož Trump "válečnými a intervencionalistickými prohlášeními podněcuje k vojenskému převratu" ve Venezuele.

Americké země žádají ICC, aby Madura vyšetřoval

Pět latinskoamerických zemí a Kanada žádá Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu, aby zahájil vyšetřování více než desítky představitelů venezuelského režimu, včetně prezidenta Nicoláse Madura, kvůli zločinům proti lidskosti. Těch se tito politici a armádní důstojníci podle stížnosti dopouštějí jednak zásahy proti opozici, ale i tím, že se Venezuelanům doma nedostává potravin a léků. Ti proto masově utíkají za hranice, což způsobilo migrační krizi v Jižní Americe.

Kolumbie, Argentina, Chile, Peru, Paraguay a Kanada podepsaly dokument adresovaný ICC dnes v New Yorku, kde se zástupci těchto zemí účastní zasedání Valného shromáždění OSN. Svou žádost doplnily zprávou Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva a zprávou generálního tajemníka Organizace amerických států (OAS) Luise Almagra, v nichž experti dokládají porušování lidských práv ve Venezuele.

Stížnost k ICC na Madura podala už loni v červenci stovka členů kolumbijského a chilského parlamentu, inicioval ji tehdejší kolumbijský senátor a nynější prezident Iván Duque. Loni v listopadu pak ICC požádala o vyšetřování Madura a dalších čtyř vysoce postavených venezuelských činitelů bývalá venezuelská generální prokurátorka Luisa Ortegová, kterou Madurův režim kvůli kritice vládních kroků sesadil.

Už v roce 2016 podala stížnost na Madura k ICC manželka venezuelského opozičního lídra Leopolda Lópeze a jeho advokát, kteří ve své zprávě do Haagu mimo jiné popsali mučení politických vězňů a pronásledování opozičních politických stran.

ICC je nezávislý orgán (není součástí OSN), jehož úkolem je soudit pachatele zločinů proti lidskosti, genocid a válečných zločinů ve světě. Návrhy na zahájení procesu může podávat stát, jehož se případ týká, žalobce tribunálu nebo Rada bezpečnosti OSN. Venezuela je členem ICC od jeho vzniku v roce 2002.