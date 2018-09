Maduro se chce setkat s Trumpem, který "šikanuje" jeho zemi

— Autor: ČTK

New York - Autoritářský venezuelský vůdce Nicolás Maduro je připraven se setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Prohlásil to během svého projevu ve Valném shromáždění OSN. Zároveň uvedl, že je ochoten diskutovat o všem, o čem by chtěla mluvit americká vláda. Trump dříve naznačil, že by se s Madurem mohl sejít ještě během newyorského zasedání, později však tuto možnost vyloučil.