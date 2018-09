Trump se vzteká: OSN se mi nesmálo

— Autor: ČTK

New York - Tvrzení amerických médií o posměchu, který vyvolala v OSN slova prezidenta USA Donalda Trumpa o výjimečné výkonnosti jeho vlády, jsou falešná. Na tiskové konferenci v New Yorku to ve středu prohlásil sám Trump. "Nesmáli se mně, smáli se spolu se mnou, dobře jsme se bavili," prohlásil prezident.