Při náletech koalice proti IS zemřelo přes tisíc civilistů

Americká armáda dnes uvedla, že boj mezinárodní koalice proti IS v Sýrii a Iráku stál od srpna 2014 do letošního srpna životy 1114 civilistů. Pentagon mimo jiné rovněž sdělil, že v tomto období provedla koalice 30.008 náletů.

"Pokračujeme v cíleném bombardování tak, abychom minimalizovali dopad našich operací na civilní obyvatelstvo a infrastrukturu," uvedla také americká armáda v prohlášení.

Počty mrtvých civilistů, které uvádí Pentagon, se ale výrazně liší od těch, které zaznamenaly nevládní organizace. Agentura Reuters dnes uvedla, že podle monitorovací organizace Airwars, která sídlí v Londýně, zemřelo při náletech koalice v Sýrii a Iráku nejméně 6575 civilistů.

Před několika dny zveřejnila bilanci civilních obětí koaličních úderů exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), která situaci v Sýrii monitoruje z Londýna díky svým zdrojům v Sýrii. Podle ní bylo při koaličních náletech za čtyři roky jen v Sýrii zabito 3331 civilistů.

Koalice v čele s USA začala bombardovat pozice IS v Iráku v srpnu 2014, poté co tato radikální skupina ovládla značnou část Sýrie a zhruba třetinu Iráku. V září téhož roku koalice rozšířila vzdušné údery i na Sýrii. Irák ohlásil definitivní porážku IS na svém území loni v prosinci, zbytky bojovníků IS se ale stále skrývají v pouštní oblasti na hranici mezi Sýrií a Irákem.