Trump slyšení s Fordovou v Senátu sleduje z letu Air Force One

Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová dosavadní vystoupení Fordové nijak nekomentovala. Uvedla jen, že Trump, který se vrací z New Yorku do Washingtonu, se na televizní přenos dívá. Dodala, že s Kavanaughem, kterého si jako kandidáta do Nejvyššího soudu USA vybral, prezident dnes nemluvil.

Kavanaugh není na žádost Fordové přítomen v sále, kde výbor zasedá. Dění proto sleduje z Penceovy kanceláře v Senátu. Pence je z titulu své funkce předsedou Senátu, hlasuje ale jen v případě nerozhodného výsledku.

Americká média uvedla, že slyšení vyvolalo napříč USA velkou pozornost. CNN například informovala o jistém baru v Atlantě, který otevřel dříve, aby lidé mohli schůzi výboru sledovat.