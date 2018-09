Kavanaughova kauza hýbe médií. Vyvolala souboj politiků

Za jednu z nejhanebnějších kapitol historie USA považuje republikánský senátor Tod Cruz čtvrteční dění před právním výborem Senátu amerického Kongresu. Pod přísahou tam vypovídala Christine Blaseyová Fordová a kandidát na člena Nejvyššího soudu Brett Kavanaugh. Fordová ho obvinila z pokusu o znásilnění v době jejich středoškolských studií, Kavanaugh to popřel. Slyšení bylo podle The New York Times představením plným slz, vychloubání, záchvatů vzteku a také politických ambicí. Podle agentury AP se vše zvrhlo v pěstní zápas demokratů a republikánů.