Otřes americkým Senátem. Tisk tepe dění kolem Kavanaugha

— Autor: ČTK

Americký Senát míval pověst nejvýznamnějšího orgánu s rozhodující pravomocí na světě. Čtvrtečním slyšením ke kauze kandidatury Bretta Kavanaugha na místo soudce Nejvyššího soudu ale přišel i o to, co z této pověsti ještě zůstalo, napsal list Financial Times (FT). Komentoval tak zasedání senátního právního výboru, který vyslechl Christine Blaseyovou Fordovou, jež obviňuje Kavanaugha z pokusu o znásilnění v době jejich středoškolských studií, i Kavanaugha, který obvinění odmítá.