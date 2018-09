Ukradený megahit? Soud o píseň Stairway to Heaven se musí opakovat

Co byste si neměli dávat v letadle? Letušky prozradily velké tajemství

Zmocněnec zesnulého kytaristy skupiny Spirit Randyho Wolfa žalobu podal v roce 2015. Led Zeppelin podle něj melodii převzali poté co obě kapely podnikly v letech 1968 a 1969 společné turné po Spojených státech. Britská rocková legenda vydala Stairway to Heaven v roce 1971. Frontman Robert Plant a kytarista Jimmy Page tvrdí, že píseň je jejich mistrovským dílem, které složili v odlehlé chatě ve Walesu.

Led Zeppelin - Stairway to Heaven Live (10:39) | zdroj: YouTube

Porota soudu v Los Angeles v červnu 2016 rozhodla, že ačkoli Plant s Pagem měli ke skladbě Taurus přístup, úvod Stairway to Heaven s ní ve své postatě shodný není. Odvolací soud ale nařízení nového procesu odůvodnil chybami původního soudce při podávání instrukcí porotcům. Záležitost tak opět dostane do rukou soud v Los Angeles.

Právníci členů Led Zeppelin ihned vývoj nekomentovali, napsala zpravodajská společnost BBC. Pokud by spor nakonec prohráli, v sázce by mohlo být vysoké odškodné, neboť už v době prvního verdiktu jim Stairway to Heaven podle dostupných údajů vydělala přes 500 milionů dolarů (11 miliard korun).