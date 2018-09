Hamáček mluvil v OSN: Ne každý si může zvolit vlastní orientaci v zahraniční politice

— Autor: ČTK

Ne všechny země včetně těch ve východní Evropě si mohou zvolit vlastní orientaci v zahraniční politice, aniž by ohrozily svou svrchovanost a územní celistvost. Ve svém dnešním vystoupení na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku to řekl český ministr zahraničí Jan Hamáček, který zastupuje Českou republiku.