Zakladatel CNN Turner přiznal demenci. A kritizuje svou televizi: Chybí ji větší vyváženost

Co byste si neměli dávat v letadle? Letušky prozradily velké tajemství

Do lidí v Německu bodal uprchlík. Skončil na psychiatrii

Evoluce člověka: Co nedokázali naši předci a co budeme umět v budoucnu?

"Je to mírná forma toho, co lidé označují za Alzheimera," řekl 79letý Turner. "Ale ani zdaleka to není tak zlé," ujišťoval mediální magnát a filantrop. Přitom měl zjevně problém si na název nemoci vzpomenout. "Nemohu si vzpomenout na název," řekl. Po pauze dodal: "Demence". Příznaky jsou podle něj únava, vyčerpání a zapomnětlivost.

Turner CBS dále řekl, že zprávy už nesleduje, ale příležitostně se podívá na CNN. Dodal, že podle jeho vkusu by této televizi prospěla větší vyváženost. Je to ale pouze "názor jedné osoby," podotkl.

Na CNN často nadává například americký prezident Donald Trump. Televizi vytýká, že její zpravodajství o něm je příliš negativní.

Turner založil CNN v roce 1980 v Atlantě. Šlo o první televizi vysílající nepřetržité zpravodajství.