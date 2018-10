Matce zavolali učitelky ze školy kvůli synovi. Tímhle jí vyrazily dech

Od 1. října platí nová povinná výbava do auta! Co do ní patří, co se změnilo?

Ladye Hobsonové zazvonil telefon a ona poznala, že jí volají ze školy, kde měla svého osmiletého syna. Ihned pochopila, že jde o špatné znamení, a připravila se na nejhorší.

Čekala, že její syn onemocněl, nebo že něco provedl a oni si jí volají do školy. Psychicky se připravila a zvedla telefon. To, co se dozvěděla, ale nepochopila.

Učitelka jejího syna Brylana totiž matce řekla, že chlapec má chuť na kousky veverčího masa a v aktovce má mrtvou veverku. Matka zůstala v šoku a nevěděla, co na to odpovědět.

Učitelce řekla, že o ničem neví, a ani ona, ani škola, nepochopila, jak se mohla veverka dostat do jeho batohu. Matku ale naštvalo, že se v batohu za 50 dolarů povaluje mrtvé zvíře.

Nakonec se chlapec přiznal, co se stalo. Matce doma řekl, že veverku našel mrtvou cestou do školy a vzal ji s sebou. Dostal prý chuť na veverčí maso poté, co o něm nedávno hovořil jeho otec.