Kavanaughova kauza hýbe Amerikou. Kongres se hádá do krve

O osudu Kavanaugha má rozhodnout senátní plénum, až Federální úřad pro vyšetřování (FBI) prošetří obvinění vznesená proti němu. Soudce je nařčen z pokusu o znásilnění své někdejší spolužačky Christine Blaseyové Fordové před 36 lety a z útoků proti několika dalším ženám. Kavanaugh veškerá obvinění odmítá.

FBI má na svou práci z rozhodnutí senátorů týden, svou práci by měli vyšetřovatelé ukončit nejpozději v pátek. Šéf senátních republikánů Mitch McConnell dnes prohlásil, že Senát by měl o soudcově nominaci hlasovat ještě během tohoto týdne. Kritici ale upozorňují, že o délce vyšetřování by měla rozhodovat povaha kauzy, nikoli politické rozhodnutí.

Podle Dianne Feinsteinové, nejvýše postavené zástupkyně demokratů v právním výboru Senátu, se nesmí hlasování uspěchat. "Je už úterý a musíme teprve dát všechna fakta dohromady," prohlásila dnes v Kongresu.

McConnell demokraty obvinil, že se ve své zdržovací taktice nezastaví před ničím. "Čas pro nekonečné odklady a obstrukce vypršel," prohlásil v rozhovoru s novináři. Levicové křídlo v Demokratické straně se podle republikánských kongresmanů pokouší "s podporou Clintonových" zařídit odvetu za prohrané prezidentské volby v roce 2016. Donald Trump v nich nečekaně porazil protikandidátku Hillary Clintonovou.

Demokraté stále silněji zpochybňují výroky Kavanaugha v právním výboru Senátu, kde minulý týden svou verzi údajného incidentu s Fordovou hájil. Podle Chucka Schumera, vůdce senátních demokratů, Kavanaugh při setkání vulgárně skákal senátorům do řeči, což si prý žádný jiný svědek před ním nedovolil. Republikáni soudce hájí s tím, že měl všechny důvody být rozhořčen.

Republikáni mají v Senátu převahu jen 51 ku 49 poslancům, ale podle agentury AP jsou váhající senátoři v obou táborech. Výsledek bude záviset na mínění republikánů Jeffa Flakea, Lisy Murkowské a Susan Collinsové, ale i zatím nerozhodnutých demokratů Joe Manchina a Heidi Heitkampové.

Manchin a Heitkampová budou v listopadových volbách obhajovat své posty v Západní Virginii a Severní Dakotě, tedy ve státech se silnými pozicemi republikánů. Pokud by se postavili proti konzervativnímu Kavanaughovi, mohli by ve volbách o hlasy republikánských voličů přijít.