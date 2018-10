Ve Virginii zatkli radikály. Hlásali nadřazenost bělochů, trénovali bojové techniky

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Čtveřice podle policie loni na východ USA zamířila z Kalifornie, kde se předtím již několikrát zapojila do "násilných aktů" během politických shromáždění. Členové hnutí podle vyšetřovatelů pravidelně trénovali bojové techniky a šířili nenávistnou ideologii.

Muži čelí několika obviněním a v případě usvědčení mohou podle prokurátora Thomase Cullena dostat až desetileté tresty vězení.

Loni v srpnu byli mezi několika stovkami zastánců bělošské nadřazenosti, kteří ve virginském univerzitním městě nejprve protestovali proti chystanému odstranění sochy konfederačního generála Roberta Leeho.

Když se jim do cesty postavila skupina odpůrců rasismu, začali na ně někteří útočit a jeden z neonacistů do nich najel autem. Jednu ženu zabil a dvě desítky lidí zranil. Akce vyvolala celonárodní odsudky rasismu a prezident Donald Trump se stal terčem kritiky za to, že přičítal vinu za násilnosti oběma stranám.