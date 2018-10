Útoky soudce Kavanaugha? Trump odložil korektnost, drsně zesměšnil Fordovou

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

"Tahle doba je pro mladé muže v Americe plná strachu z toho, že mohou být vinni něčím, co možná vůbec nespáchali," řekl Trump v úterý novinářům před Bílým domem. Hovořil o obviněních na adresu Kavanaugha z úst Fordové a několika dalších žen, které si vzpomněly na dávné události v době celospolečenské kampaně proti sexuálnímu obtěžování žen, již rozpoutalo před necelým rokem hnutí MeToo.

Údajné násilnické pokusy ze soudcovy minulosti začali američtí politici i veřejnost řešit krátce před tím, než měl o jeho potvrzení do funkce hlasovat Senát. Zákonodárci své rozhodující zasedání odložili, aby dali FBI možnost prozkoumat oprávněnost jednotlivých obvinění.

Trump, který za Kavanaughem pevně stojí, zároveň zpochybnil věrohodnost výpovědi Fordové, která tvrdí, že se ji soudce pokusil znásilnit během společného studia před 36 lety.

"Jak jste se dostala domů? Nevzpomínám si...A kde je to místo? Nevzpomínám si. Před kolika lety to bylo? Nevím. Nevím. Nevím," imitoval Trump výpověď Fordové před davem svých příznivců na mítinku ve státě Mississippi. "Ale měla jsem jedno pivo, to je jediná věc, kterou si pamatuji," rozesmál prezident své stoupence.

Trump až dosud komentoval svědectví Fordové spíše zdrženlivě a hovořil o ní s respektem.

FBI dostala od senátorů čas nejvýše do pátku, aby ukončila práci a zákonodárce s jejím výsledkem seznámila. Republikáni by chtěli o Kavanaughovi hlasovat ještě tento týden, což demokraté kritizují s tím, že o délce vyšetřování by měla rozhodovat jeho složitost a nikoli přání politiků.

Republikáni mají v Senátu převahu 51 ku 49 hlasům a Kavanaughův osud bude především v rukou nerozhodnutých politiků, kteří jsou podle médií v obou stranách.