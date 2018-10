Nezvykle tragická smrt: Dívku zabily vlasy ve vaně

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Co byste si neměli dávat v letadle? Letušky prozradily velké tajemství

Syrští sirotci? Novinářce došla trpělivost. Popsala, co viděla v uprchlických táborech

Sedmnáctiletá Brianne Marie Rappová bydlela se svojí matkou v americké Pensylvánii. Každé ráno se chodila osprchovat, až se jí to jednou stalo osudným.

Dívka totiž ve vaně uklouzla a při pádu se uhodila do hlavy takovou silou, až ztratila vědomí. Samotný pád a náraz ale dívku nezabil a kdyby se včas dostala do nemocnice, přežila by.

Dívka ale měla během sprchování vlasy svázané v copu a spadla tak nešťastně, že její vlasy ucpaly odtok vody. Vana se začala plnit vodou a dívka se ve vaně utopila.

Mrtvou dívku našla ve vaně její matka, která byla v šoku. Přivolaní lékaři už ale mohli jen konstatovat smrt.