Jak Trump přišel k majetku? Bílý dům zuří kvůli článku v New York Times

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Co byste si neměli dávat v letadle? Letušky prozradily velké tajemství

Newyorský deník po údajně mnohaměsíční analýze tisíců dokumentů, výkazů a účetních a daňových záznamů zjistil, že Trump se v 90. letech dostal k realitnímu dědictví po svém otci Fredovi díky daňovým machinacím a podvodům. Přišel tak k majetku v hodnotě nejméně 413 milionů dolarů (přes devět miliard korun) v nynějších cenách. Z článku vyplynulo, že Trumpovi rodiče s pomocí svého syna údajně připravili na daních stát o téměř půl miliardy dolarů.

The New York Times podle prezidentova tweetu vyrobily proti němu "starý, nudný a často se opakující opus". Znamená to, že "97 procent jejich článků o mně je negativních, Nikdy se nevzpamatovali ze špatného volebního výsledku," uvedl Trump s odkazem na své vítězství v předloňských prezidentských volbách nad protikandidátkou Hillary Clintonovou, kterou newyorský list podporoval.

Už v úterý Trumpův právník Charles Harder fakta uvedená v newyorském listu popřel. Bílý dům označil článek za "zavádějící útok proti Trumpově rodině". Média nepřátelská prezidentovi prý "útočí na prezidenta a jeho rodinu 24 hodině denně a sedm dnů v týdnů, místo aby přinášela zprávy".

Daňová správa státu New York podle informace agentury AP nařčení obsažená v článku The New York Times zkoumá. Případná zjištění předá prokuratuře. Podle právních expertů je nicméně případné trestní stíhání vzhledem k prodlení nemožné. Přípustná je žaloba v občanském procesu.