Republikáni jsou nervózní. Kauza Kavanaugh je může potopit, FBI brzy dodá informace

— Autor: ČTK

Zpráva FBI o výsledcích vyšetřování minulosti Bretta Kavanaugha by mohla být odeslána do Senátu už dnes, případně ve čtvrtek. Podle agentury AP takový scénář předpokládají republikánští senátoři, kteří by klíčové hlasování chtěli uspořádat v pátek. Hlasy senátorů rozhodnou nejen o Kavanaughově profesním osudu, ale mohou výrazně ovlivnit i listopadové volby do Kongresu.