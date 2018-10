Ochrana migrantů v USA nesmí skončit. Trump chová zášť vůči nebílým cizincům, řekl soud

Program trvá už dvě desítky let. Americká vláda podle soudce dostatečně neprokázala, v čem je špatný. Jeho ukončení by znamenalo, že se jeho účastníci musejí vrátit do svých zemí. Mnozí by tak stáli před rozhodnutím, zda s sebou vzít své děti, které se jim mezitím v USA narodily, nebo rodinu rozdělit.

Soudce Edward Chen ve svém verdiktu podle agentury AP citoval slova, která Trump pronesl v roce 2015 během své prezidentské kampaně. Mexické imigranty tehdy přirovnal k drogovým dealerům a sexuálním násilníkům. Verdikt rovněž zmiňuje Trumpovu výzvu k zákazu vstupu muslimů do USA a jeho vulgarismus na adresu některých afrických zemí, který údajně pronesl v lednu během jedné schůzky v Bílém domě.

Podle soudce Chena je tak zjevné, že Trump "chová zášť vůči nebílým a neevropským cizincům", která ho vedla k jeho rozhodnutí ohledně migrantů ze čtyř zmíněných zemí.

Agentura AP připomíná, že je to už poněkolikáté, co se Trumpovy výroky obrátily proti němu u soudů, které nakonec rozhodly proti jeho migrační politice.