Bílý dům vyostřil rétoriku: Írán je centrálním bankéřem terorismu

"Radikální islamistické skupiny představují navýsost naléhavé nadnárodní teroristické ohrožení Spojených států a jejich zájmů v zahraničí," uvedl Bolton. Írán je podle něj hlavním bankéřem teroristů od roku 1979, kdy byl v zemi nastolen islámský režim.

Cílem Spojených států je přinutit všechny dovozce íránské ropy, aby jejich dovozní objemy byly nulové, řekl poradce prezidenta Donalda Trumpa. Washington chce 4. listopadu vyhlásit nové sankce zatěžující íránský ropný sektor, které mají přinutit Teherán, aby se vzdal vměšování v Sýrii a Iráku a přistoupil na jednání o svých balistických raketách.

"Naším cílem je bojkot íránského exportu bez výjimek. Netvrdím ovšem, že přesně tohoto dosáhneme, ale nikdo by neměl být na pochybách, že náš cíl to je. Nemusí se to možná stát hned," upřesnil Bolton americké stanovisko.