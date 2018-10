Šéf čínské nadace CEFC prodával zbraně? V USA začne ostře sledovaný proces

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Co byste si neměli dávat v letadle? Letušky prozradily velké tajemství

Cestování v čase: Sci-fi nebo skutečnost? A co když zabráníte vlastnímu narození?

Ho podle amerického ministerstva spravedlnosti nabízel čadskému prezidentovi Idrissu Débymu úplatky výměnou za licence v ropném průmyslu a peníze posílal s cílem získat lukrativní zakázky také ugandskému ministrovi zahraničí Samu Kutesaovi a ugandskému prezidentovi Yowerimu Musevenimu.

Nyní prokuratura předložila soudu v New Yorku 32stránkový dokument, ve kterém popisuje, jak Ho dojednával přes nejmenovaného prostředníka obchody se zbraněmi. Vedle prodeje vojenského arzenálu do Libye a Kataru nabízel i dodávky do Jižního Súdánu, kterým již roky zmítá občanská válka.

South China Morning Post poznamenal, že prokuratura kvůli prodeji zbraní, který se uskutečnil mimo americké území, nevznesla vůči Hoovi obvinění. Tyto informace ale chce obžaloba využít jako důkaz při mapování Hoových obchodních aktivit v zájmu CEFC China Energy v Africe, Asii a na Blízkém východě.

Spojené státy zadržely Hoa, který před vstupem do China Energy Fund Committee zastával řadu vysokých funkcí v hongkongské samosprávě včetně postu ministra vnitra, loni. Korporace CEFC China Energy se ihned od počínání China Energy Fund Committee distancovala s tím, že fond není zapojen do žádných komerčních aktivit společnosti.

Americká žaloba nicméně cituje Hoovu korespondenci určenou manželce ugandského ministra zahraničí, ve které se chlubí obchody, které společnost CEFC China Energy uzavřela v České republice. Zmiňuje například nákup několika historických budov, fotbalového týmu, pivovarnické skupiny či kontrakt na stavbu jaderné elektrárny.

Problémy se zákonem má i šéf CEFC China Energy Jie Ťien-ming, který byl zadržen letos v únoru kvůli podezření z hospodářské kriminality. Jie je mimo jiné čestným poradcem českého prezidenta Miloše Zemana.

Proces s Hoem začne v listopadu. Na 23. října je naplánováno závěrečné předprocesní řízení, na kterém soudce mimo jiné zváží Hoovu žádost o propuštění na kauci a také přípustnost důkazního materiálu.