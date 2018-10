Většina senátorů slíbila Kavanaughovi hlas, Trump očekává úspěch

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Co byste si neměli dávat v letadle? Letušky prozradily velké tajemství

Cestování v čase: Sci-fi nebo skutečnost? A co když zabráníte vlastnímu narození?

Předehrou k jednomu z nejnapínavějších hlasování o členovi nejvyšší americké soudní instance byla páteční procedurální volba, která omezila možnost dalších debat o tématu na nejvýše 30 hodin. Hlasování by se tedy mělo uskutečnit nejpozději ve 23:00 SELČ, neboť republikáni ovládající Senát dali najevo, že jej nemíní nijak oddalovat.

Ačkoli se ještě v pátek zdál výsledek hlasování na vlásku, po páteční volbě se na Kavanaughovu stranu přiklonili klíčoví senátoři, kteří byli do té doby nerozhodnutí: republikánka Susan Collinsová a demokrat Joe Manchin. Ten bude v listopadu obhajovat mandát ve státě Západní Virginie nakloněnému spíše republikánům a podle médií si nechce znepřátelit tamní voliče. Manchin prohlásil, že Kavanaugh je "kvalifikovaný právník" a že pro něj bude hlasovat.

Republikánům, kteří mají ve stočlenné komoře Kongresu křehkou většinu 51 hlasů, by svým rozhodnutím měl nahradit výpadek jejich senátorky Lisy Murkowské, která naznačila, že soudce nepodpoří.

Pokud senátoři Kavanaughovu nominaci skutečně schválí, upevní se většina konzervativně smýšlejících sudích nejvyššího soudu. Pro Trumpa to bude po Neilu Gorsuchovi již druhý člen v klíčové doživotní funkci, což američtí komentátoři vykládají jako jeden ze zásadních úspěchů jeho dosavadní prezidentské dráhy.

Svého manžela dnes podpořila první dáma Melania Trumpová, která podle agentury Reuters uvedla, že s ním ne vždy souhlasí, avšak Kavanaugh je podle ní "vysoce kvalifikován" pro novou roli.

Opoziční demokraté naproti tomu soudce odmítají nejen kvůli některým jeho názorům, například na téma potratů či držení zbraní, ale v posledních dnech zejména kvůli obviněním ze sexuálního obtěžování datujícím se do jeho studentských let. Vyšetřování FBI bylo podle opozice příliš povrchní a krátké, za čímž demokraté vidí snahu Bílého domu schválit Kavanaugha ještě před listopadovými volbami, v nichž by se mohl poměr sil v Senátu obrátit.

Christina Blaseyová Fordová, která Kavanaugha obvinila z pokusu o znásilnění a vypovídala kvůli tomu v senátním právním výboru, podle svých obhájců soudci v případě schválení jeho nominace nehodlá klást žádné překážky ve funkci. Na otázku CNN její obhájkyně Debra Katzová uvedla, že Fordová nebude usilovat o to, aby se v případě změny poměru sil v Kongresu pokusili demokraté o soudcovo odvolání.