Kavanaugh bude nejvyšším soudcem USA. Hlasování narušily bouřlivé protesty

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Co byste si neměli dávat v letadle? Letušky prozradily velké tajemství

Cestování v čase: Sci-fi nebo skutečnost? A co když zabráníte vlastnímu narození?

Hlasování, které skončilo jen velmi malým rozdílem 50 ku 48 hlasům ve prospěch 53letého Kavanaugha, v průběhu narušily silné protesty v sále. Trumpův kandidát čelil několik posledních týdnů obviněním ze sexuálního násilí, jehož se údajně dopustil v mládí. Kavanaugh tato obvinění odmítal.

Ještě v pátek se zdál výsledek hlasování zcela nejistý. Na Kavanaughovu stranu se ale nakonec přiklonili dva klíčoví váhající senátoři - republikánka Susan Collinsová a demokrat Joe Manchin. V případě Manchina média poukazují na to, že jeho rozhodnutí bylo motivováno volbami, v nichž bude v listopadu ve státě Západní Virginie, nakloněnému spíše republikánům, obhajovat svůj mandát.

Schválení Kavanaughovy nominace podle médií upevňuje většinu konzervativně smýšlejících sudích nejvyššího soudu.

Opoziční demokraté Kavanaugha odmítají nejen kvůli některým jeho názorům, například na téma potratů či držení zbraní, ale v posledních dnech zejména kvůli obviněním ze sexuálního obtěžování datujícím se do jeho studentských let. Vyšetřování FBI bylo podle opozice příliš povrchní a krátké, za čímž demokraté vidí snahu Bílého domu schválit Kavanaugha ještě před listopadovými volbami, v nichž by se mohl poměr sil v Senátu obrátit.