Hej, hej, hou, hou, Kavanaugh musí jít! Amerika se bouří proti soudci, Trump se směje

Slavnostní přísahu Kavanaugh složil jen několik hodin poté, co senátoři Trumpova kandidáta potvrdili v poměru hlasů 50 ku 48. Díky tomu se soudce, který upevní převahu konzervativců v devítičlenné instituci, může rychle ujmout funkce.

Podle vyjádření soudu Kavanaugh složil dvě přísahy: jednu, kterou vyžaduje ústava, a druhou, kterou musí skládat soudci na základě federálních zákonů. Ústavní přísahu složil Kavanaugh do rukou předsedy nejvyššího soudu Johna Robertse, soudcovskou přísahu do rukou soudce Anthonyho Kennedyho, kterého v prestižní funkci na nejvyšším soudu nahradil. Ceremonie se zúčastnila i Kavanaughova manželka, děti a rodiče.

Několikatýdenní schvalovací proces, který byl podle mnohých komentátorů nejdramatičtějším senátním potvrzováním soudce za dlouhá léta, ostře polarizoval americkou společnost. Kavanaughovi odpůrci poukazovali na jeho problematickou minulost, kterou podle svědectví několika žen poskvrnily sexuální útoky.

Během přísahy se na schodech budovy nejvyššího soudu sešlo několik stovek protestujících. "Hej, hej, hou, hou, Kavanaugh musí jít," skandovali. O několik hodin dříve při jiném protestu v Senátu zadržela policie 164 lidí.

zdroj: YouTube

Prezident Trump již poněkolikáté věnoval protestujícím posměšný komentář. "Dav před nejvyšším soudem USA je maličký, vypadá to na 200 lidí (a většina jsou přihlížející) - to by nenaplnilo ani prvních pár řad našeho mítinku v Kansasu či jakéhokoli našeho mítinku," uvedl na twitteru Trump, který z Washingtonu odletěl právě do Kansasu. "Média, která šíří falešné zprávy, se pokouší o to, aby vypadal (protest) taaak velký a on není!" dodal šéf Bílého domu.

O Kavanaughovi se během letu v prvním komentáři po jeho přísaze vyjádřil jako o "skvělém soudci", který má "křišťálově čistou minulost jako nikdo jiný", jen čelil "hroznému, hroznému útoku" ze strany opozičních demokratů.

Část politiků a stoupenců opozice se podle amerických médií živí nadějí na možné Kavanaughovo odvolání. Pokud by se demokratům podařilo v listopadových volbách ovládnout Sněmovnu reprezentantů, chtěli by se někteří z nich pokusit iniciovat ústavní žalobu na základě údajného Kavanaughova lhaní pod přísahou během slyšení v Senátu.

Podle televize NBC News podepsalo petici za zahájení Kavanaughova impeachmentu již 125.000 lidí. Tento proces proběhl podle médií pouze jednou v historii, a to v roce 1804, a je nepravděpodobné, že se k němu mezi demokraty najde dostatečná podpora. Trump však na twitteru varoval, že o odvolání soudce demokraté pokusí, čímž se snažil mobilizovat republikánské voliče.

Do kritiky Kavanaugha se pustil i někdejší děkan práv na univerzitě Yale, která soudce před lety vystudoval. Až do Trumpova rozhodnutí o nominaci byl podle něho Kavanaugh nestranným soudcem, který však svou neutralitu obětoval v boji o hlasy republikánů a během schvalování se bez důkazů prezentoval jako oběť opoziční msty. "I když se snažil hájit svou čest manžela a otce, jeho nevyvážená tvrzení o politických útocích byla v tak příkrém rozporu s klidnou povahou očekávanou od soudce, že jste museli dospět k závěru, že u něho převážily ambice nad profesionalitou," napsal na webu Politico profesor a bývalý děkan Robert Post.