Trump pozval do Bílého domu známého rappera, na koncertech ho vypískali

Rapper se rovněž sejde s prezidentovým zetěm Jaredem Kushnerem. Datum pozvání do Bílého domu Sandersová neprozradila, podle informací listu The New York Times by Trump svého oblíbence měl přivítat ve čtvrtek.

West se představil jako Trumpův stoupenec už během prezidentské kampaně v roce 2016. Po volbách, v nichž údajně nehlasoval, byl kvůli podpoře prezidenta na jednom z koncertů vypískán.

zdroj: YouTube

Blamáž se opakovala minulý měsíc, když se na veřejnou premiéru show Saturday Night Live dostavil s kšiltovkou opatřenou nápisem MAGA, což je zkratka Trumpova hesla Make America Great Again (Vraťme Americe její velikost).