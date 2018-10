Nikki Haleyová skončí ve funkci velvyslankyně USA při OSN, oznámil Trump

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Prezident při briefingu přítomné Haleyové řekl, že vykonala neuvěřitelnou práci, a vyjádřil naději, že se do administrativy vrátí v jiné roli. "Velmi neradi o tebe přicházíme. Doufejme, že se jednou vrátíš. Možná k jiné práci. Můžeš si vybrat," prohlásil prezident USA. Podotkl, že Haleyová mu už před šesti měsíci oznámila, že po roce nebo dvou si bude chtít vzít volno.

Sama Haleyová dnes řekla, že nebude kandidovat na prezidentku v roce 2020. Naopak se hodlá zapojit do Trumpovy kampaně. Žena, která je dalším z řady vysoce postavených funkcionářů, kteří opustili Trumpovu administrativu, je přitom považována za stoupající hvězdu Republikánské strany a o její možné prezidentské kandidatuře se už spekulovalo.

V první Trumpově prezidentské kampani v roce 2016 Haleyová zpočátku Trumpa otevřeně ostře kritizovala, ale později se jasně postavila na jeho stranu.

Při příležitosti dnešního oznámení svého odchodu Haleyová prohlásila, že Spojené státy jsou za Trumpova prezidentství respektovány po celém světě. "Spojené státy jsou nyní respektované. Zemím se možná nelíbí, co děláme, ale respektují, co děláme. Vědí, že když řekneme, že něco uděláme, dodržíme to," poznamenala.

Pokud jde o její rezignaci na funkci americké šéfdiplomatky při OSN, příliš sdílná nebyla. "Je důležité poznat, že nastal čas ustoupit stranou," podotkla a dodala, že ohledně své další kariéry nemá přesný plán.

Okolnosti rezignace Haleyové nejsou jasné. Diplomatka minulý týden v deníku The Washington Post připustila, že ne ve všem souhlasí s Trumpem, ale že je hrdá, že může sloužit v jeho vládě.

Šestačtyřicetiletá dcera indických přistěhovalců nastoupila na post americké velvyslankyně při OSN v lednu 2017 téměř bez jakýchkoli předchozích diplomatických zkušeností. Předtím byla guvernérkou státu Jižní Karolína. V OSN je známá razantním vystupováním a důsledným prosazováním Trumpova kurzu štíhlejší OSN a nižších příspěvků USA do rozpočtu této světové organizace i na mírové mise.

Už před rokem se spekulovalo, že Haleyová svůj úřad opustí. Přitom se hovořilo o tom, že o tuto funkci má zájem tehdejší americký ministr zahraničí Rex Tillerson.