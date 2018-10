Taylor Swiftová hnula Amerikou: Po její výzvě vyskočil v USA počet registrací voličů

Následoval prudký nárůst počtu registrací přes portál, na který 28letá písničkářka ve svém příspěvku odkazovala, uvádí dnes americká média.

"Tolik inteligentních, rozumných, vyrovnaných lidí za poslední dva roky oslavilo 18. narozeniny a nyní mají tu čest a právo, že se jejich hlas bude počítat. Nejdříve se ale musíte zaregistrovat... Jděte na vote.org a najdete všechny informace," napsala Swiftová na instagram v neděli večer amerického času.



Během následujících 24 hodin se přes zmíněnou neziskovou stránku zaregistrovalo 65.000 voličů, napsal server BuzzFeed News. Podle agentury Reuters dosáhl do dnešního večera počet nových registrací 240.000. Za celý minulý měsíc se přitom přes vote.org zaregistrovalo jen 190.000 voličů.

Swiftová má na instagramu přes 112 milionů sledujících a její příspěvek o nadcházejících volbách už má téměř dva miliony "lajků", zároveň však nelze přesně určit, zda nárůst počtu registrací zapříčinil pouze její apel. Média podotýkají, že ve více než deseti amerických státech včetně Tennessee mají dnes voliči před hlasováním 6. listopadu poslední možnost k registraci.

"Jedna věc je ale jistá, zaznamenáváme masivní nárůst u voličů ve věkových kategoriích 18 až 24 let a 25 až 29 let," citovala agentura Reuters prohlášení webu vote.org. Podle serveru Quartz ze 105.000 osob, které se zaregistrovaly do 36 hodin od zveřejnění vzkazu Swiftové, spadá do uvedených skupin asi 64.000. "Vidíme to obzvláště rádi, protože víme, že účast ve volbách vytváří návyk. Když bude mladý člověk volit v roce 2018, je o 55 procent vyšší šance, že v roce 2020 bude volit zase," pokračovalo prohlášení.

Swiftová napsala, že k politice se v minulosti nechtěla vyjadřovat, avšak názor změnila po "několika událostech v mém životě a ve světě" z posledních dvou let. Musela prý vystoupit proti republikánské kandidátce Marshi Blackburnové, protože přehled jejích rozhodnutí v Kongresu ji "šokuje a děsí". Zmínila například odpor ke sňatkům osob stejného pohlaví nebo hlasování proti zákonu, který měl zlepšit ochranu žen před domácím násilím, stalkingem a sexuálním násilím.

"Jsem si jist, že Taylor Swiftová... o ní (o Blackburnové) nic neví," řekl v reakci americký prezident Donald Trump. Poté podle televize CNN se smíchem dodal, že teď se mu hudba Swiftové líbí "asi o 25 procent" méně.