Zemřela herečka Celeste Yarnallová, ikona Star Treku

První o úmrtí herečky informoval web seriálu Star Trek. Krásná Celeste Yarnall si zahrála v epizodě vysílané 13. října 1967 a ztvárnila Yeoman Landon, která ve filmu zažije románek s Čekovem.

MARTHA LANDON | CELESTE YARNALL | THE APPLE | STAR TREK: TOS (7:09) | zdroj: YouTube



Není to jediný projekt, na kterém pracovala. Objevovala se v seriálech a filmech jako The Man from U.N.C.L.E., Columbo, Melrose Place, Bonanza, v hororu Beast of Blood a mnohých dalších. Se zpěvákem Elvisem Presleym si zahrála ve filmu Live a Little, Love a Little.



Byla to žena, které se přezdívalo "královna vřískotu" a to díky roli v hororu Beast of Blood.