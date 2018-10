Černoch hlídal bělošské děti, kolemjdoucí zavolala policii. VIDEO rozvířilo ostrou debatu

Corey Lewis si chování ženy začal nahrávat a vše zveřejnil na facebooku, kde má jeden ze záznamů již přes 700.000 zhlédnutí. "Sledují mě a obtěžují... kvůli tomu, že mám s sebou dvě děti, které nevypadají jako já," uvedl na jednom z videí.

zdroj: YouTube

Děti se podle něj bály, když viděly, že je sleduje neznámá žena. Na posledním ze záznamu pak Lewise zastavuje policejní důstojník a vyptává se ho.

Podle Lewise bylo jediným důvodem, proč žena policii kontaktovala, to, jakou má barvu pleti. Videozáznamy vyvolaly množství pobouřených reakcí, lidé v komentářích uváděli, že je "odporné" a "děsivé", že byla na Lewise poslána policie.

Policistovi bylo údajně po chvíli jasné, oč jde. Zavolal ale ještě rodičům dětí. Ti byli zrovna na večeři a nechápali, co se děje. Nejdříve se domnívali, že jde o nějaký vtip, popsal otec dětí David Parker. "Zvedlo nás to ze židle. Cítili jsme se kvůli Coreymu hrozně," citoval ho americký deník The New York Times. Lewis je jejich rodinný přítel, který je v jejich okolí dobře známý tím, že se zabývá hlídáním dětí. Logo své firmy měl tehdy i na tričku.