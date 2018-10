Rozřezání novináře na konzulátu? USA uvažují o tvrdých sankcích proti Saúdům

Záhada klinické smrti: Pacienti popisují, co viděli a cítili

Podle informací deníku The New York Times je turecká bezpečnost přesvědčená, že novinář byl zavražděn na ambasádě na rozkaz saúdskoarabské královské rodiny.

"Pokud se ukáže, že je tomu tak, jak si nyní všichni myslíme, ale zatím nevíme, pak budeme muset uvalit významné sankce na nejvyšší úrovni," řekl novinářům Corker.

Saúdská Arábie je klíčovým americkým spojencem na Blízkém východě, kauza by tak mohla mít vážné dopady na spolupráci mezi Rijádem a Washingtonem. Několik senátorů již vyzvalo k tomu, aby USA pozastavily podporu saúdskoarabské vojenské kampani v Jemenu.

Americký prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy by měly zjistit, co přesně se stalo. K návrhům na omezení prodeje zbraní do Saúdské Arábie se ale staví odmítavě. Svůj postoj vysvětlil tím, že pokud vojenský arzenál neprodají Rijádu USA, bude Saúdská Arábie nakupovat od Ruska nebo Číny.