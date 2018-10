Nejšikanovanější lidé na světě? Jsem jedním z nich, svěřila se Melania Trump

"Mohu říct, že jsem tím nejšikanovanějším člověkem na světě," řekla Trumpová v rozhovoru, který ABC News natočila před týdnem během cesty první dámy do Afriky. Na dotaz, zda si opravdu myslí, že je tím nejvíce zastrašovaným člověkem, odpověděla, že je jedním z nejšikanovanějších lidí. "Když se podíváte, co o mně lidé říkají," dodala.

zdroj: YouTube

Trumpová se rovněž zmínila o situace v prezidentově kanceláři. Řekla, že několika lidem, které tam pracují, nevěří a že manželovi v této věci poskytla upřímné rady. "No a někteří už tam nepracují," uvedla. "Je těžké vládnout, vždy si musíte hlídat záda," dodala.

Hovořila také o tom, že řada žen v uplynulých měsících veřejně promluvila o tom, že byly oběťmi sexuálního násilí. První dáma míní, že ženy, které toto tvrdí, by měly poskytnout silné důkazy. To, co by takovým důkazem mohlo být, neupřesnila.

"Nemůžete jen tak někomu říct: 'Byla jsem sexuálně napadena'," prohlásila. "Protože média někdy zajdou příliš daleko a způsob, jakým vykreslí některé příběhy, nejsou správné. To není dobře," uvedla.

Trumpová se během senátního schvalovacího procesu nového soudce Nejvyššího soudu USA Bretta Kavanaugha zastala. Kavanaugha obvinily tři ženy ze sexuálního násilí a chlípného chování v době, kdy byl studentem. Kavanaugh veškerá obvinění popřel a Federální úřad pro vyšetřování (FBI) žádné důkazy o jeho údajných poklescích nenašel.