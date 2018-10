Bouře Michael zamířila nad oceán. Část Floridy je zpustošená, sedm mrtvých +VIDEO

Michael za sebou zanechal spoušť, kterou obyvatelé postižených oblastí nepamatují. "Tolik životů bylo navždy změněno. Tolik rodin přišlo o všechno," řekl médiím guvernér Floridy Rick Scott, v jehož státě úřady nařídily evakuaci více než 370.000 lidí. Mnozí z nich však neuposlechli a záchranáři na poslední chvíli dostávali desítky lidí z domů v zaplavených oblastech.

Některá místa ležící na pobřeží byla zcela zpustošena - zřítily se tam domy, v troskách jsou lodě i přístaviště, píšou americká média. Týká se to zejména města Panama City na Floridě. "Vypadá to, jako by na naše město dopadla atomová bomba. Škody jsou obrovské," řekl deníku Panama City News Herald jeden z místních obyvatel.

zdroj: YouTube

Oblíbené letovisko Mexico Beach na Floridě, které má asi 1000 obyvatel, bylo podle úřadů naprosto srovnáno se zemí. "Po úderu Michaela jej téměř nelze poznat," napsal deník USA Today. Senátor za stát Florida Marco Rubio popsal situaci ve městě jako "naprostou zkázu". Místní radní Rex Putnal uvedl, že má obavy o zhruba 200 obyvatel, kteří neuposlechli příkazu k evakuaci.

Oko hurikánu dorazilo na americkou pevninu ve středu krátce před 20:00 SELČ právě u Mexico Beach. Mezi nejhůře zasažené lokality patří kromě nedalekého Panama City také město Apalachicola. Bouře se poté přehnala přes Georgii, Jižní a Severní Karolínu a ve Virginii zamířila ve čtvrtečních 23:00 místního času (dnes 05:00 SELČ) nad oceán. Tam by měla při pohybu severovýchodním směrem dál slábnout.

Úřady zasažených států informovaly o šesti obětech: čtyři lidé zemřeli na Floridě a po jednom v Georgii a Severní Karolíně.

Bez proudu zůstávají statisíce lidí, jen v Severní Karolíně jde podle úřadu místního guvernéra o 530.000 domácností.

Americká pojišťovna KC&C odhadla pojištěné škody způsobené Michaelem na osm miliard dolarů (téměř 180 miliard korun).