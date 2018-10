Trumpová překvapila. Co si myslí o nevěrách manžela?

Jinak velmi diskrétní Melania Trumpová poskytla vzácný rozhovor během své cesty po Africe z minulého týdne. Postěžovala si, že lidé jen šíří fámy o jejím manželství. "Vím, že lidé rádi spekulují a média ráda spekulují o našem manželství a šíří klepy," řekla Trumpová. "Ale chápu, že klepy prodávají noviny, magazíny... a bohužel dnes žijeme v takovém světě," posteskla si třetí Trumpova manželka.

Trum bývá podezírán z mnoha milostných afér. Pornoherečka Stormy Daniels a bývalá playmate časopisu Playboy Karen McDougalová tvrdí, že s realitním magnátem měly před lety sex.

Na otázku, zda svého muže miluje, Trumpová odpověděla: "Ano, jsme v pohodě. Ano". Zlehčila přitom tvrzení, že manželovo záletnictví vyvolalo krizi jejich manželství. "Tím se nezabývám a nevěnuji tomu pozornost," opáčila. "Jsem matka a první dáma a mám mnohem důležitější věci na přemýšlení a na práci," řekla Trumpová.

Po otázce, zda ji opakované zvěsti o manželově nevěře ranily, se však na chvíli odmlčela a poté zopakovala konstatování, že média spekulují. "Ano, není to vždy příjemné, samozřejmě," připustila Trumpová. "Ale já vím, co je správné a co je špatné a co je pravda a co není," dodala 48letá bývalá slovinská modelka.