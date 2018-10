Trump nepopřel, že by ministr obrany Mattis podal rezignaci

"Může být, že plánuje odchod," řekl Trump v rozhovoru, který CBS News bude vysílat dnes v 19:30 místního času (v pondělí 01:30 SELČ) a jehož část již byla zveřejněna. "Podle mě je tak trochu demokrat, jestli chcete znát pravdu. Ale generál Mattis je dobrý chlapík. Vycházíme spolu velmi dobře. Může odejít," vysvětlil Trump.

O Mattisově rezignaci se v minulosti již spekulovalo, a to ještě před zářijovým vydáním knihy novináře Boba Woodwarda nazvané Fear: Trump in the White House (Strach: Trump v Bílém domě), ve které autor cituje Mattise, jak přirovnává prezidentovy myšlenkové pochody k úrovni žáka páté nebo šesté třídy. Mattis následně vydal prohlášení, ve kterém obsah knihy označil za výmysl.

Woodward, který v minulosti dvakrát získal Pulitzerovu cenu a spolu s kolegou Carlem Bernsteinem stál u odhalení aféry Watergate vedoucí k pádu prezidenta Richarda Nixona v roce 1974, uvedl, že knihu napsal na základě desítek rozhovorů s lidmi pracujícími v prezidentově blízkém okolí.