Homofob Bolsonaro před volbami otočil. Na videu ho vychvaluje známý gay

"Tento roztomilý člověk je dalek toho, co se o něm říká, je úžasný a smýšlí stejně jako já," říká na videu homosexuální maskér Lili Ferraz, zatímco Bolsonaro stojí vedle něj se zářícím úsměvem na tváří.

zdroj: YouTube

"Pošli prosím vřelý pozdrav mé rodině a mým přátelům homosexuálům, kteří tě také obdivují," požádal Ferraz politika, který dříve mimo jiné prohlásil, že homosexualita je způsobena "nedostatkem bití (při výchově)".

"Všichni v Brazílii jsme lidské bytosti,... volba pohlaví je každého věc, stát se nemá do těchto věcí co plést," říká na videu Bolsonaro, který v roce 2011 v rozhovoru v časopise Playboy řekl, že by byl radši, kdyby jeho syn zemřel při dopravní nehodě, než aby byl homosexuál.

Ještě před týdnem po oznámení výsledků prvního kola voleb Bolsonaro tvrdil, že nebude zmírňovat své postoje. "Nemůžu se najednou stát malým 'Peace and Love' Jairem, to bych zradil sám sebe," řekl Bolsonaro v místním rozhlase s odkazem na heslo někdejších hippies 'Mír a láska'.

Bývalý armádní důstojník Bolsonaro vede kampaň od minulého měsíce přes sociální sítě. Začátkem září ho totiž pobodal na jednom mítinku jeho odpůrce a politik skončil s vážným zraněním v nemocnici. Po třech týdnech byl propuštěn, ale stále nechodí mezi voliče osobně, ani se neúčastní televizních debat.

Proti Bolsonarovi se před prvním kolem voleb zvedla vlna demonstrací, mnozí mají obavy z návratu autoritářského režimu. Bolsonaro se pozitivně vyjadřoval také o brazilské diktatuře (1964-1985) a za viceprezidenta si vybral penzionovaného generála Hamiltona Mouraa, též zastánce tvrdé linie.

Třiašedesátiletému Bolsonarovi dalo v prvním kole hlas 46 procent zúčastněných, což je mnohem více, než čekaly průzkumy. Podle analytiků si voliče získal právě svou tvrdou linií, od níž lidé očekávají úspěšný boj s vysokou kriminalitou a korupcí. Pro druhé kolo mu dávají průzkumy asi 58 procent hlasů a jeho soupeři, levicovému kandidátovi Fernandu Haddadovi odhadují asi 42procentní podporu.

Haddad se před druhým kolem voleb snaží vystoupit ze stínu bývalého prezidenta Luize Inácia Luly da Silva, jehož ve volbách jako kandidáta začátkem září nahradil. Lula je totiž ve vězení za korupci a za vlády jeho Strany pracujících (PT; od roku 2003) vypluly na povrch velké korupční skandály. Z této strany byla i předchozí prezidentka Dilma Rousseffová, kterou parlament v roce 2016 sesadil.

Pětapadesátiletý Haddad se podle deníku Clarín snaží před druhým kolem voleb, které bude 28. října, částečně distancovat i od PT. Například z loga ve svých spotech nahradil červenou barvu, charakteristickou pro PT, barvami brazilské vlajky (žluté, modré a zelené). V posledních třech dnech uspořádal několik mítinků v nejlidnatějším brazilském městě Sao Paulu, kde před týdnem vyhrál Bolsonaro a kde byl Haddad v letech 2013 až 2016 starostou.