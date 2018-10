Demokraté jsou na cestě k ovládnutí Sněmovny USA. Má to ale háček, naznačil průzkum

Američan znásilnil novorozenou dceru, odsedět si má 244 let

K získání většiny ve 435členné Sněmovně reprezentantů je třeba 218 křesel. Podle aktuálního modelu CBS News/YouGov mají demokraté šanci získat 226 mandátů, což by znamenalo pohodlnou většinu.

To je pro demokraty nejlepší výsledek od léta, kdy CBS News/YouGov s tímto typem průzkumů začal. Sondáž ale jako statistickou odchylku uvádí plus minus 14 křesel, neboť řada soubojů mezi demokratickými a republikánskými rivaly je mimořádně vyrovnaný.

Televize s YouGov proto vypracovala ještě dva další modely, z nichž jeden počítá s nízkou volební účastí a druhý zase s vysokou. Pokud by k volbám přišlo méně lidí, těžili by z toho republikáni, kteří by získali nejtěsnější možnou většinu 218 kongresmanů.

Při vyšší účasti, kdy by k urnám přišli i méně disciplinovaní chudší voliči klonící se na stranu demokratů, by Demokratická strana mohla mít ve Sněmovně reprezentantů 235 zástupců.

Pokud v listopadových volbách vyhrají demokraté, bude to znamenat ránu pro administrativu republikánského prezidenta Donalda Trumpa, který by v Kongresu na zbývající dva roky svého prvního funkčního období ztratil podporu. Sněmovnu i Senát nyní ovládají republikáni.